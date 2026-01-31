DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2330 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
JCDecaux Aktie

18,51 EUR +1,99 EUR +12,05 %
STU
16,67 CHF +1,70 CHF +11,38 %
BRX
Marktkap. 3,54 Mrd. EUR

KGV 12,52 Div. Rendite 3,63%
WKN 578972

ISIN FR0000077919

Symbol JCDXF

JP Morgan Chase & Co.

JCDecaux Neutral

09:01 Uhr
JCDecaux Neutral
Aktie in diesem Artikel
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)
18,51 EUR 1,99 EUR 12,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem französischen Spezialisten für Außenwerbung in seiner ersten Reaktion am Donnerstag starke Zahlen. Der Ausblick auf 2026 sei zudem eine positive Überraschung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: JCDecaux Neutral

Unternehmen:
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
16,73 €		 Abst. Kursziel*:
-4,36%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
18,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,56%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.)

11:46 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
09:01 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 JCDecaux Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

