Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 24 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jenaern gebe es im bisherigen Jahresverlauf eine klare Auftragsbelebung, gerade im Halbleiterbereich, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Unternehmen sei nach dem massiven Kapazitätsausbau im Vorjahr gut gerüstet für Wachstumschancen. Paganetty hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen an./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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