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Jefferies & Company Inc.

JENOPTIK Buy

08:01 Uhr
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
JENOPTIK AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 24 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jenaern gebe es im bisherigen Jahresverlauf eine klare Auftragsbelebung, gerade im Halbleiterbereich, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Unternehmen sei nach dem massiven Kapazitätsausbau im Vorjahr gut gerüstet für Wachstumschancen. Paganetty hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen an./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: JENOPTIK Buy

Unternehmen:
JENOPTIK AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,78 €		 Abst. Kursziel*:
19,57%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,10%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-AFR: JENOPTIK AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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