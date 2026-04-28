JENOPTIK Aktie
Marktkap. 1,86 Mrd. EURKGV 15,56 Div. Rendite 2,04%
WKN A2NB60
ISIN DE000A2NB601
Symbol JNPKF
JENOPTIK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Jenoptik von 24 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den Jenaern gebe es im bisherigen Jahresverlauf eine klare Auftragsbelebung, gerade im Halbleiterbereich, schrieb Henrik Paganetty am Dienstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Das Unternehmen sei nach dem massiven Kapazitätsausbau im Vorjahr gut gerüstet für Wachstumschancen. Paganetty hob seine Umsatz- und Ergebnisprognosen an./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 16:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: JENOPTIK Buy
|Unternehmen:
JENOPTIK AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,78 €
|Abst. Kursziel*:
19,57%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,10%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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