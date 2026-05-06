Jungheinrich Aktie
Marktkap. 2,52 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster in einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine schwache Margenentwicklung, was nach den Eckdaten aber bereits bekannt gewesen sei. Die Details zeigten, dass die Automationssparte der Wachstumstreiber sei. Die Auftragseingänge hätten sich verbessert, wegen Vorzieheffekten sei es aber noch nicht klar, ob dieser Trend so bleibe./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jungheinrich
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
28,42 €
|Abst. Kursziel*:
51,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
28,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
51,94%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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