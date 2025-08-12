Just Eat Takeaway.com Aktie
Marktkap. 4,02 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2ASAC
ISIN NL0012015705
Symbol TKAYF
Just Eat Takeawaycom Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich der Zustimmung aus Brüssel für die Übernahme durch Prosus auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Die Anleger von Just Eat Takeaway hätten nun bis zum 1. Oktober Zeit, die Offerte der niederländischen Internetholding anzunehmen, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung./la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Just Eat Takeaway.com Neutral
|Unternehmen:
Just Eat Takeaway.com
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
20,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
20,17 €
|Abst. Kursziel*:
0,64%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
20,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,15%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
