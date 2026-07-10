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K+S Aktie

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K+S Aktien-Sparplan
13,66 EUR +0,54 EUR +4,12 %
STU
finanzen.net zero
K+S jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 2,35 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,56%
WKN wurde kopiert
NEU
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WKN KSAG88

ISIN wurde kopiert
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ISIN DE000KSAG888

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Symbol KPLUF

JP Morgan Chase & Co.

K+S Neutral

13:56 Uhr
K+S Neutral
Aktie in diesem Artikel
K+S AG
13,66 EUR 0,54 EUR 4,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S mit einem Kursziel von 13,70 Euro auf "Neutral" belassen. Angelina Glazova passte ihr Bewertungsmodell am Montag an jüngste Gespräche mit den Kasselern und bessere Preisentwicklungen an. Im Fokus beim Quartalsbericht Mitte August stünden zudem Updates bezüglich des jüngst übernommenen Salzgeschäfts von Qemetica./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 11:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: K+S

Zusammenfassung: K+S Neutral

Unternehmen:
K+S AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,70 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,65 €		 Abst. Kursziel*:
0,37%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,29%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu K+S AG

13:56 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Halten DZ BANK
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Nachrichten zu K+S AG

dpa-afx Einstufung "Underperform" Jefferies senkt Ziel für K+S - Aktie dennoch höher Jefferies senkt Ziel für K+S - Aktie dennoch höher
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Mittag höher
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net K+S Aktie News: K+S gewinnt am Vormittag
finanzen.net K+S Aktie News: K+S am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX legt am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net XETRA-Handel MDAX letztendlich tief im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag im Minus
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: K+S Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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