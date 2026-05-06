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Knorr-Bremse Buy

13:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Bremsenhersteller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen ordentlichen Jahresauftakt. Die Auftragseingänge und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten einen Tick über den Erwartungen gelegen. Stärker als erwartete Margen hätten verfehlte Erwartungen beim Umsatz ausgeglichen./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG