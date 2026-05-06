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Marktkap. 15,99 Mrd. EUR

KGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
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WKN KBX100

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ISIN DE000KBX1006

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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

13:26 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenspezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Umsatzschwäche sei durch bessere Margen ausgeglichen worden. Die ebenfalls etwas bessere Auftragsentwicklung sollte der Aktie ein wenig helfen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:42 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
104,30 €		 Abst. Kursziel*:
-4,12%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
106,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,19%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:21 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
15.04.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
09.04.26 Knorr-Bremse Hold Warburg Research
26.03.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
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