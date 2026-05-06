Knorr-Bremse Aktie
Marktkap. 15,99 Mrd. EURKGV 28,72 Div. Rendite 2,00%
WKN KBX100
ISIN DE000KBX1006
Symbol KNBHF
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenspezialist habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Umsatzschwäche sei durch bessere Margen ausgeglichen worden. Die ebenfalls etwas bessere Auftragsentwicklung sollte der Aktie ein wenig helfen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:42 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral
|Unternehmen:
Knorr-Bremse
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
104,30 €
|Abst. Kursziel*:
-4,12%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
106,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,19%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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