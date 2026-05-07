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Marktkap. 4,05 Mrd. EUR

KGV 14,36 Div. Rendite 2,06%
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WKN 633500

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ISIN DE0006335003

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Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

08:56 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Krones nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe in einem schwierigen Umfeld einen ordentlichen Jahresstart hingelegt, schrieb Constantin Hesse am Freitag in einer ersten Reaktion. Der Auftragseingang sei eine positive Überraschung. Der Umsatz habe ein wenig enttäuscht, während das Ergebnis (Ebitda) den Erwartungen entspreche. Die Zahlen dürften eine weitere Kurserholung der Aktie stützen./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 01:44 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
165,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
128,00 €		 Abst. Kursziel*:
28,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
126,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,13%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
166,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:56 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
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