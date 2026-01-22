LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,56 Mrd. EURKGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 99 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
60,10 €
|Abst. Kursziel*:
41,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,50%
Analyst Name:
Kai Klose
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LEG Immobilien
|09:06
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
