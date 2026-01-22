DAX 24.907 +0,0%ESt50 5.952 +0,1%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.295 +1,8%Euro 1,1851 -0,3%Öl 65,66 -1,0%Gold 5.096 +2,3%
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Digitalwährungen
Erster staatlicher Stablecoin geht im US-Bundesstaat Wyoming an den Start Erster staatlicher Stablecoin geht im US-Bundesstaat Wyoming an den Start
60,50 EUR +0,30 EUR +0,50 %
STU
Marktkap. 4,56 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

LEG Immobilien Buy

09:06 Uhr
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
60,50 EUR 0,30 EUR 0,50%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 99 auf 85 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Zwischen Juni 2022 und Juni 2024 seien die Aktienkurse deutscher Wohnimmobilienunternehmen wegen des deutlichen Zinsanstiegs gesunken, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertungen der vier von ihm beobachteten Unternehmen - Vonovia, LEG, TAG und Grand City ? seien daher attraktiv. Die Werte in den Portfolios dürften in den kommenden Jahren wegen vorhersehbarer steigender Mieteinnahmen jährlich im niedrigen einstelligen Prozentbereich zulegen. Unter anderem wegen höherer Kapitalkosten aufgrund der Finanzprofile der Unternehmen habe er jedoch seine Kursziele gesenkt und rate dringend zu einem stärkeren und schnelleren Schuldenabbau./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,10 €		 Abst. Kursziel*:
41,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
40,50%
Analyst Name:
Kai Klose 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LEG Immobilien

09:06 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

