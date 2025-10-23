DAX 24.230 +0,1%ESt50 5.674 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,26 +0,4%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.887 +1,2%Euro 1,1614 +0,0%Öl 65,83 -0,2%Gold 4.069 -1,4%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

Marktkap. 51,67 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
Goldman Sachs Group Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

10:56 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
114,00 EUR 6,00 EUR 5,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für London Stock Exchange von 13200 auf 13790 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse der Londoner hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Donnerstag. Er hob seine Schätzungen an und rollte die Bewertungsbasis um ein Quartal nach vorne./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
137,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,72 £		 Abst. Kursziel*:
41,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
97,94 £		 Abst. Kursziel aktuell:
40,80%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
126,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10:56 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
23.10.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
13.10.25 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Dow Jones Margenwachstum LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil LSEG-Aktie mit Gewinnen: Höhere Marge und Verkauf von Geschäftsbereichs-Anteil
finanzen.net Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der FTSE 100 mittags
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
Dow Jones KORREKTUR: LSEG hebt Margenprognose an und verkauft Anteil (NICHT beteiligt sich) an Post Trade Solutions
finanzen.net Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Start Zuschläge
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
PR Newswire LSEG and Databricks Partner to Bring AI-Ready Financial Data Natively to Databricks for Analytics, AI Apps and Agents
Financial Times London Stock Exchange Group forced to open roof space to rivals
