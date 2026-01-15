DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 SAP 716460 Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit leichten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- ASML, Porsche, Fraport, Amazon, TSMC, KlöCo, DroneShield, VW, BYD im Fokus
Top News
KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
EnBW-Aktie verliert: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück EnBW-Aktie verliert: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

London Stock Exchange (LSE) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
106,00 EUR +1,00 EUR +0,95 %
STU
97,77 CHF +0,60 CHF +0,62 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,73 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0JEJF

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B0SWJX34

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LDNXF

Jefferies & Company Inc.

London Stock Exchange (LSE) Buy

11:01 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
London Stock Exchange (LSE)
106,00 EUR 1,00 EUR 0,95%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Börsenbetreiber-Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
115,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
107,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,48 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

11:01 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
09.12.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 London Stock Exchange (LSE) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
11.11.25 London Stock Exchange (LSE) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

finanzen.net Starker Wochentag in Europa: Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Mittwochmittag steigen
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
finanzen.net Optimismus in Europa: Schlussendlich Gewinne im STOXX 50
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: Wäre eine London Stock Exchange (LSE)-Kapitalanlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?
finanzen.net Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 am Freitagmittag steigen
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 fällt zum Start zurück
Zacks London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LSEGY) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
RTE.ie Minister Troy opens markets at London Stock Exchange
Benzinga London Stock Exchange Transitions: New Market Dynamics
Cointelegraph British crypto firm KR1 eyes London Stock Exchange as UK warms to industry: FT
Zacks What Makes London Stock Exchange Group plc - Unsponsored ADR (LNSTY) a New Strong Buy Stock
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
BBC London Stock Exchange bouncing back, says metals magnate
Financial Times London Stock Exchange to press play on shareholder podcasts
RSS Feed
London Stock Exchange (LSE) zu myNews hinzufügen