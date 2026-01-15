London Stock Exchange (LSE) Aktie
Marktkap. 52,73 Mrd. EURKGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
WKN A0JEJF
ISIN GB00B0SWJX34
Symbol LDNXF
London Stock Exchange (LSE) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für London Stock Exchange (LSE) in einem Ausblick auf die anstehende Saison der Börsenbetreiber-Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Einstufung beließ Analyst Tom Mills in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Hold", wobei er betonte, dass die Konkurrentin LSE mit Blick auf die Berichtssaison sein Favorit ist. Die Titel der Deutschen Börse würden auf einem anspruchsvollen Niveau gehandelt, während die Messlatte bei Euronext niedrig liege./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
115,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
107,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Mills
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
124,48 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|11:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|11:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|11.11.25
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.18
|London Stock Exchange (LSE) Reduce
|Commerzbank AG
|16.04.14
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.11.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.06.13
|London Stock Exchange (LSE) verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.02.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange (LSE) Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange (LSE) Hold
|Deutsche Bank AG