LOréal Aktie

399,15 EUR +0,85 EUR +0,21 %
399,10 EUR -0,45 EUR -0,11 %
Marktkap. 205,76 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

LOréal Buy

Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
399,15 EUR 0,85 EUR 0,21%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
399,55 €		 Abst. Kursziel*:
7,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
399,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

