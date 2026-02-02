LOréal Aktie
Marktkap. 205,76 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Kosmetikherstellers e.l.f. Beauty ließen positive Rückschlüsse für die Franzosen zu, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag. Das Unternehmen sei einer der ärgsten US-Konkurrenten im Bereich Make-up. Von L'Oreal erwartet er einen Ausblick auf ein weiteres Jahr Outperformance der Schönheitsbranche./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
399,55 €
|Abst. Kursziel*:
7,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
399,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,73%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
