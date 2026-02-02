LOréal Aktie
Marktkap. 210,15 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Buy
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
392,95 €
|Abst. Kursziel*:
9,43%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
393,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
392,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:21
|LOréal Buy
|UBS AG
|09:16
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|28.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
