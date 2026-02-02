DAX 24.630 +0,6%ESt50 5.981 +0,9%MSCI World 4.499 +1,1%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.785 +1,1%Bitcoin 57.961 +8,5%Euro 1,1812 +0,2%Öl 68,10 +1,2%Gold 4.950 +3,6%
LOréal Aktie

393,45 EUR +0,05 EUR +0,01 %
STU
360,43 CHF +0,48 CHF +0,13 %
BRX
Marktkap. 210,15 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

LOréal Buy

LOréal Buy
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
393,45 EUR 0,05 EUR 0,01%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 430 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate des Wettbewerbers Estee Lauder sendeten durchwachsene Signale, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Buy

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
392,95 €		 Abst. Kursziel*:
9,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
393,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,29%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
392,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

12:21 LOréal Buy UBS AG
09:16 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 LOréal Buy UBS AG
28.01.26 LOréal Buy UBS AG
28.01.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Experten sehen bei LOréal-Aktie Potenzial
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LOréal-Investment von vor einem Jahr verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight'
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LOréal von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt L'Oreal auf 'Positive Catalyst Watch'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt L'Oreal auf 'Buy' - Ziel hoch auf 430 Euro
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
GlobeNewswire First quarter 2025 sales
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at March 31, 2025
GlobeNewswire Share buyback program
GlobeNewswire Annual General Meeting to be held on Tuesday 29 April 2025 and 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at February 28, 2025
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at January 31, 2025
