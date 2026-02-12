LOréal Aktie
Marktkap. 208,66 Mrd. EURKGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
365,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
374,75 €
|Abst. Kursziel*:
-2,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
374,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,59%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
389,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|10:31
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.02.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|LOréal Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|27.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|16.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.