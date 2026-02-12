DAX 24.820 -0,1%ESt50 5.987 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,85 +0,4%Gold 4.945 +0,5%
LOréal Aktie

374,70 EUR +7,20 EUR +1,96 %
STU
342,72 CHF -14,25 CHF -3,99 %
BRX
Marktkap. 208,66 Mrd. EUR

KGV 28,51 Div. Rendite 2,05%
WKN 853888

ISIN FR0000120321

Symbol LRLCF

JP Morgan Chase & Co.

LOréal Neutral

12:06 Uhr
LOréal Neutral
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
374,70 EUR 7,20 EUR 1,96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen des Körperpflegekonzerns zum vierten Quartal seien schwächer als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Die Aussichten für 2026 seien nicht gerade viel besser./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

