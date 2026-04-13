NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach den Umsatzzahlen von LVMH mit einem Kursziel von 326 Euro auf "Underperform" belassen. Das Parfum- und Kosmetikgeschäft des Luxusgüterkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb David Hayes am Montagabend. Dies spreche dafür, dass auch die Ansprüche an L'Oreal etwas zu hoch seien./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
326,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
356,85 €
|Abst. Kursziel*:
-8,65%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
360,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,46%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
390,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|12:16
|LOréal Buy
|UBS AG
|08:01
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|09.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|LOréal Hold
|Deutsche Bank AG
