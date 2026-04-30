DAX 24.292 +1,4%ESt50 5.882 +0,0%MSCI World 4.671 -0,1%Top 10 Crypto 10,04 +2,5%Nas 25.114 +0,9%Bitcoin 67.963 +1,4%Euro 1,1727 -0,2%Öl 108,1 -1,0%Gold 4.613 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Microsoft 870747 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Autozölle dürften VW & Co. belasten -- Berkshire Hathaway setzt mehr um -- GameStop will eBay übernehmen -- E.ON, UBS, Merck im Fokus
Top News
Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet Aktien von Samsung & SK hynix im KI-Boom: Was die Chip-Rally für Anleger bedeutet
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
368,00 EUR +1,55 EUR +0,42 %
STU
367,45 EUR +1,25 EUR +0,34 %
HAML
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 194,9 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

Jefferies & Company Inc.

LOréal Underperform

08:01 Uhr
LOréal Underperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
368,00 EUR 1,55 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Underperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
323,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
364,85 €		 Abst. Kursziel*:
-11,47%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
368,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,23%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

08:01 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
24.04.26 LOréal Outperform RBC Capital Markets
23.04.26 LOréal Kaufen DZ BANK
23.04.26 LOréal Overweight Barclays Capital
23.04.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für L'Oreal auf 323 Euro - 'Underperform'
finanzen.net April 2026: So schätzen Experten die LOréal-Aktie ein
finanzen.net Stoxx Europe 50-Wert LOréal-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich LOréal-Aktionäre freuen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LOréal von vor 3 Jahren bedeutet
finanzen.net Freitagshandel in Europa: STOXX 50 verliert zum Ende des Freitagshandels
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt nachmittags nach
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Freitagmittag
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone
GlobeNewswire L’ORÉAL ANNOUNCES LAUNCH OF NEW EMPLOYEE SHARE PLAN
GlobeNewswire Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital at April 30, 2025
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen