NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für L'Oreal von 326 auf 323 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst David Hayes resümierte am Freitag den Quartalsbericht der Franzosen. Er sieht den Konzern weiter "durch eine Zweijahreslinse", um Quartalsschwankungen zu glätten. Auf wirklich vergleichbarer Basis habe das Zweijahreswachstum in den vergangenen Quartalen bei etwa 4,5 Prozent gelegen. Damit liege man zwar mit an der Spitze der Konsumgüterbranche, erfülle aber nicht den Anspruch der aktuellen Aktienbewertung. Mit mehr Dynamik rechnet Hayes aber zunächst nicht./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.05.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: LOréal Underperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
323,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
364,85 €
|Abst. Kursziel*:
-11,47%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
368,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,23%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
