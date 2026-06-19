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Bernstein Research

Lufthansa Market-Perform

10:46 Uhr
Lufthansa Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
9,10 EUR 0,09 EUR 0,95%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Im europäischen Airline-Sektor bestehe noch Spielraum für eine weitere Konsolidierung, sei es durch Übernahmen oder durch Insolvenzen, schrieb Alex Irving am Freitag. Das größte Risiko gebe es nach dem Sommergeschäft, mehr als die Hälfte bisheriger Insolvenzen hätten in den letzten vier Monaten des Jahres stattgefunden. Besonders gefährdet seien Unternehmen mit schlechtem Kapitalmarktzugang. Davon gebe es nach wie vor zahlreiche, denn die sechs großen Fluglinien kontrollierten lediglich 70 Prozent der Kapazitäten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 13:45 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Market-Perform

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,06 €		 Abst. Kursziel*:
-12,78%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,21%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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