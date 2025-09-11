DAX 23.666 -0,2%ESt50 5.375 -0,2%Top 10 Crypto 16,21 +0,7%Dow 46.108 +1,4%Nas 22.043 +0,7%Bitcoin 98.006 -0,4%Euro 1,1715 -0,2%Öl 67,65 +2,0%Gold 3.647 +0,4%
Top News
Tesla-Aktie: E-Autobauer patzt in Indien - so gering ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

528,60 EUR +5,60 EUR +1,07 %
Marktkap. 67,71 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

13:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
528,60 EUR 5,60 EUR 1,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 485 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
485,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
529,40 €		 Abst. Kursziel*:
-8,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
528,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,25%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
572,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral UBS AG
13:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

