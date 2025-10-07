DAX 24.616 +0,9%ESt50 5.650 +0,7%MSCI World 4.347 +0,4%Top 10 Crypto 16,90 -1,0%Nas 22.938 +0,7%Bitcoin 105.299 +1,0%Euro 1,1622 -0,3%Öl 66,10 +0,6%Gold 4.048 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BMW 519000 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Diginex A40PU6 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow stärker -- DAX kurz vor neuem Rekord - über 24.600 Punkten -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- Ottobock, IREN, Red Cat, DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds DJE - Gold & Ressourcen: Der themenorientierte globale Aktienfonds
Stocks in Action USA: Freeport McMoRan, AST SpaceMobile, Confluent Stocks in Action USA: Freeport McMoRan, AST SpaceMobile, Confluent
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
573,40 EUR +6,60 EUR +1,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 73,41 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 4,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 843002

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008430026

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MURGF

Jefferies & Company Inc.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

13:26 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
573,40 EUR 6,60 EUR 1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 555 Euro belassen. Die Aktienkurse der europäischen Versicherer hätten sich von Anfang September bis Anfang Oktober mit einem durchschnittlichen Plus von 4,7 Prozent gut entwickelt, verglichen mit der Vormonatsfrist von minus 3,1 Prozent, schrieb Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Was die Konsensprognosen für die Fundamentaldaten der Unternehmen angeht, habe es in den vergangenen sechs Wochen nur wenige nennenswerte Veränderungen gegeben./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
555,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
568,20 €		 Abst. Kursziel*:
-2,32%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
573,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,21%
Analyst Name:
Philip Kett 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
581,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

13:26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
29.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

finanzen.net Papier unter der Lupe Jefferies & Company Inc.: Hold für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Jefferies & Company Inc.: Hold für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft schiebt sich am Mittwochmittag vor
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft am Mittwochvormittag in Grün
finanzen.net Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX legt zum Ende des Montagshandels zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Grün
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Anleger in Habachtstellung: STOXX 50 pendelt zum Handelsende um die Nulllinie
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Christoph Jurecka, buy
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
Financial Times Hedge funds’ insurance binge threatens catastrophe cover, warns Munich Re
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Clarisse Hervet ép. Kopff, buy
EQS Group EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Clarisse Hervet ép. Kopff, buy
RSS Feed
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) zu myNews hinzufügen