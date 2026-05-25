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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

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Marktkap. 57,93 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 4,27%
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WKN 843002

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ISIN DE0008430026

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Symbol MURGF

Barclays Capital

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

08:46 Uhr
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
Aktie in diesem Artikel
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
473,40 EUR -1,60 EUR -0,34%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 606 auf 575 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight

Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
575,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
474,30 €		 Abst. Kursziel*:
21,23%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
473,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,46%
Analyst Name:
Ivan Bokhmat 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
564,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

08:46 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
18.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
13.05.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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