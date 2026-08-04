McDonalds Aktie
Marktkap. 163,27 Mrd. EURKGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Buy
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 268,34
|Abst. Kursziel*:
30,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 269,00
|Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name:
Andy Barish
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 327,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
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