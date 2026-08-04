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McDonalds Aktie

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233,10 EUR +0,30 EUR +0,13 %
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Marktkap. 163,27 Mrd. EUR

KGV 25,57 Div. Rendite 2,35%
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WKN 856958

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ISIN US5801351017

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Symbol MCD

Jefferies & Company Inc.

McDonalds Buy

08:31 Uhr
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
233,10 EUR 0,30 EUR 0,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Umsatz auf vergleichbarer Basis sei weitgehend im Rahmen der Erwartungen gewesen, schrieb Andy Barish in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Fehler bei der Umsetzung der Geschäftsstrategie gelte es zu beheben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 18:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Buy

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 268,34		 Abst. Kursziel*:
30,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 269,00		 Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name:
Andy Barish 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 327,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

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