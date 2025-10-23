Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Aktie
WKN 850739
ISIN FR0000121261
Symbol MGDDF
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Michelin nach einem Analystencall im Vorfeld der anstehenden 2025er-Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Wesentlich Neues habe es nicht gegeben, schrieb Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch zum Ausblick 2026 sei im Grunde nichts Wesentliches gesagt worden, gleichwohl blieben die Äußerungen zu billigen Importen aus Asien nach Europa problematisch./mis/rob/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Underweight
|Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
-
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Erwann Dagorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
