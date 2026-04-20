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Marktkap. 18,64 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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Symbol MTUAF

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

12:31 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
327,90 EUR -5,20 EUR -1,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 480 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
410,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
327,20 €		 Abst. Kursziel*:
25,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
327,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
403,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:31 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
13.04.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
10.04.26 MTU Aero Engines Neutral UBS AG
07.04.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Ottmar Pfänder, buy
EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Silke Maurer, buy
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Dr. Johannes Bußmann, buy
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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