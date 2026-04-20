MTU Aero Engines Aktie
Marktkap. 18,64 Mrd. EURKGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN A0D9PT
ISIN DE000A0D9PT0
Symbol MTUAF
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 480 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in einer Branchenstudie vom Montag. Da die Lage zunächst aber volatil bleiben dürfte, sei sie nun vorsichtiger für Titel aus dem Ersatzteil- und Nachrüstbereich. Die Expertin befürchtet negative Nachrichten zur Flugverkehrsnachfrage, die das Wachstum hier bremsen dürften. Unternehmen aus dem Bereich Landverteidigung erschienen nach einer starken Kurskorrektur jetzt am attraktivsten. Dagegen stufte Lemarie Safran und Leonardo auf "Hold" herab, da ein schwierigeres Umfeld im Ersatzteilmarkt beziehungsweise ein Führungswechsel die Bewertungen hier inzwischen fair erscheinen ließen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MTU Aero Engines
Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
410,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
327,20 €
|Abst. Kursziel*:
25,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
327,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
403,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu MTU Aero Engines AG
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
|10.04.26
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|UBS AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
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