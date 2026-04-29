NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe mit dem opertaiven Ergebnis um 3 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Sam Burgess am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Der Cashflow sei stark gewesen. Burgess lobte zudem das Instandhaltungsgeschäft./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
370,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
289,20 €
|Abst. Kursziel*:
27,94%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
289,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,76%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
387,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
