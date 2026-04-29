DAX 24.004 +0,2%ESt50 5.802 -0,3%MSCI World 4.607 +0,0%Top 10 Crypto 9,7770 +1,0%Nas 24.673 +0,0%Bitcoin 65.076 +0,3%Euro 1,1696 +0,2%Öl 116,3 -4,4%Gold 4.627 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW Volkswagen (VW) vz. 766403 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- VW mit großem Gewinneinbruch -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, Wasserstoff- und Chipaktien, RTL, LPKF im Fokus
Top News
Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Neutral DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: UBS AG vergibt Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MTU Aero Engines Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
289,60 EUR +6,70 EUR +2,37 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 15,46 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0D9PT

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0D9PT0

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MTUAF

Goldman Sachs Group Inc.

MTU Aero Engines Neutral

12:01 Uhr
MTU Aero Engines Neutral
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
289,60 EUR 6,70 EUR 2,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 370 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe mit dem opertaiven Ergebnis um 3 Prozent über dem Konsens gelegen, schrieb Sam Burgess am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Der Cashflow sei stark gewesen. Burgess lobte zudem das Instandhaltungsgeschäft./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Neutral

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
370,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
289,20 €		 Abst. Kursziel*:
27,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
289,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,76%
Analyst Name:
Sam Burgess 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
387,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

MTU Aero Engines AG zu myNews hinzufügen