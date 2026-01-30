DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
MTU Aero Engines Aktie

374,50 EUR -22,10 EUR -5,57 %
STU
Marktkap. 21,38 Mrd. EUR

KGV 27,36 Div. Rendite 0,68%
JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

09:46 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
378,60 €		 Abst. Kursziel*:
22,82%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
374,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,17%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
426,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09:46 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
09:36 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
07.02.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu MTU Aero Engines AG

finanzen.net Investment-Tipp MTU Aero Engines-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight MTU Aero Engines-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro
finanzen.net MTU Aero Engines-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Sector Perform
finanzen.net MTU-Aktie dennoch tiefer: Solide 2025-Zahlen - weiteres Wachstum angekündigt
finanzen.net MTU Aero Engines-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: MTU kommen nach Zahlen an Rekordhoch vorerst nicht mehr ran
finanzen.net Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start leichter
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net MTU Aero Engines Aktie News: MTU Aero Engines am Dienstagvormittag mit Einbußen
EQS Group EQS-News: Notice of Early Redemption
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks MTU Aero Engines (MTUAY) Forms 'Hammer Chart Pattern': Time for Bottom Fishing?
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is MTU Aero Engines (MTUAY) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: MTU Aero Engines AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
