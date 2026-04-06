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Marktkap. 17,04 Mrd. EUR

KGV 18,81 Div. Rendite 1,01%
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WKN A0D9PT

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ISIN DE000A0D9PT0

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Symbol MTUAF

JP Morgan Chase & Co.

MTU Aero Engines Overweight

11:16 Uhr
MTU Aero Engines Overweight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
318,70 EUR 1,40 EUR 0,44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der europäische Rüstungssektor sehe sehr attraktiv aus, schrieb David Perry in seinem Branchenkommentar vom Montag angesichts des nun beginnenden zweiten Quartals. Für den zivilen Luftfahrtsektor indes könnten die Risiken zunehmen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Overweight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
465,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
319,40 €		 Abst. Kursziel*:
45,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
318,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,91%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
422,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:16 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-DD: MTU Aero Engines AG: Katja Garcia Vila, buy
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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