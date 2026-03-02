DAX 23.778 -3,5%ESt50 5.789 -3,3%MSCI World 4.494 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.723 -1,9%Euro 1,1601 -0,8%Öl 83,59 +7,1%Gold 5.152 -3,2%
National Grid Aktie

15,40 EUR -0,60 EUR -3,75 %
STU
13,98 CHF -0,48 CHF -3,34 %
BRX
Marktkap. 79,69 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Goldman Sachs Group Inc.

National Grid Buy

13:31 Uhr
National Grid Buy
National Grid plc
15,40 EUR -0,60 EUR -3,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1254 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dem Stromnetzbetreiber winke ein höheres Ergebniswachstum und eine bessere Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach der Einigung mit dem britischen Regulierer Ofgem./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

National Grid Buy

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ajay Patel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
12,84 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

