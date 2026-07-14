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Nemetschek Aktie

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55,85 EUR -0,15 EUR -0,27 %
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Marktkap. 6,47 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

08:01 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
55,85 EUR -0,15 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftware-Spezialisten am 30. Juli dürften ein organisches Umsatzwachstum von knapp 14 Prozent belegen, schrieb Joseph George am Dienstag in seinem Ausblick. Margenseitig dürfte das Quartal im Rahmen der Saisonalität der jüngsten Investitionen der Kunden ein wenig schwächer aussehen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,35 €		 Abst. Kursziel*:
95,21%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
55,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
96,96%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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