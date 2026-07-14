Nemetschek Aktie
Marktkap. 6,47 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftware-Spezialisten am 30. Juli dürften ein organisches Umsatzwachstum von knapp 14 Prozent belegen, schrieb Joseph George am Dienstag in seinem Ausblick. Margenseitig dürfte das Quartal im Rahmen der Saisonalität der jüngsten Investitionen der Kunden ein wenig schwächer aussehen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2026 / 19:18 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,35 €
|Abst. Kursziel*:
95,21%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
96,96%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.06.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG