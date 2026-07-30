Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,76 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines unruhigen Quartals halte er an seiner positiven Einschätzung der Aktien des Softwareanbieters fest, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei die Integration des übernommenen Wettbewerbers HCSS./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Overweight
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
58,25 €
|Abst. Kursziel*:
88,84%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
58,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
88,03%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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