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ISIN DE0006452907

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Symbol NEMTF

JP Morgan Chase & Co.

Nemetschek SE Overweight

16:36 Uhr
Nemetschek SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines unruhigen Quartals halte er an seiner positiven Einschätzung der Aktien des Softwareanbieters fest, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei die Integration des übernommenen Wettbewerbers HCSS./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Overweight

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
58,25 €		 Abst. Kursziel*:
88,84%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
58,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
88,03%
Analyst Name:
Joseph George 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

16:36 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Nemetschek Halten DZ BANK
30.07.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
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