Nestlé Aktie
Marktkap. 207,76 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer stünden noch ganz am Anfang ihrer Kehrtwende, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie hätten jedoch eine Strategie und ein Führungsteam, dem die Anleger vertrauen könnten. Die Aktien stünden aber bereits am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
81,06 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:51
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.04.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG