Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer stünden noch ganz am Anfang ihrer Kehrtwende, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie hätten jedoch eine Strategie und ein Führungsteam, dem die Anleger vertrauen könnten. Die Aktien stünden aber bereits am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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