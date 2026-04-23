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Marktkap. 207,76 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
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WKN A0Q4DC

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ISIN CH0038863350

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Symbol NSRGF

Deutsche Bank AG

Nestlé Hold

13:21 Uhr
Nestlé Hold
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
88,05 EUR 1,69 EUR 1,96%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 81 auf 82 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Schweizer stünden noch ganz am Anfang ihrer Kehrtwende, schrieb Tom Sykes in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie hätten jedoch eine Strategie und ein Führungsteam, dem die Anleger vertrauen könnten. Die Aktien stünden aber bereits am oberen Ende ihrer Bewertungsspanne./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
81,06 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,16%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

13:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
12:16 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:56 Nestlé Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:51 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.04.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
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