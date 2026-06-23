DAX 24.778 -0,5%ESt50 6.227 -0,1%MSCI World 4.748 -0,1%Top 10 Crypto 8,1480 +1,3%Nas 25.587 -2,2%Bitcoin 55.173 +0,2%Euro 1,1357 -0,2%Öl 76,20 -1,0%Gold 4.084 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Techsektor bleint im Anlegerfokus: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisieren sich -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung mit Milliarden-Rückkauf -- Cerebras, DHL, 1&1, United Internet im Fokus
Top News
Heidelberger Druck-Aktie schwächer: Übernahme von Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland Heidelberger Druck-Aktie schwächer: Übernahme von Service- und Ersatzteilgeschäft von Manroland
Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a. Jeder Basispunkt zählt: Xtrackers FTSE All World UCITS ETF jetzt TER 0,07% p.a.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
Nestlé Aktien-Sparplan
88,32 EUR +1,35 EUR +1,55 %
STU
88,18 EUR +1,26 EUR +1,45 %
HAML
finanzen.net zero
Nestlé jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 216,71 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Bernstein Research

Nestlé Market-Perform

08:16 Uhr
Nestlé Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
88,32 EUR 1,35 EUR 1,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 74 Franken auf "Market-Perform" belassen. Im US-Konsumgütermarkt habe die Absatzdynamik in den vergangenen vier Wochen zum Vorzeitraum abgenommen, schrieb Callum Elliott am Dienstag. Dabei sei das Wachstum vor allem in den Segmenten Lebensmittel und Haushalt geringer geworden. Der Bereich Körperpflege sei die stärkste Kategorie geblieben, wenngleich auch hier die Verkäufe weniger stark gewachsen seien./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 21:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Market-Perform

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
74,00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
80,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
-7,75%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:16 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
10.06.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
03.06.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net Zuversicht in Zürich: So entwickelt sich der SMI nachmittags
finanzen.net Gute Stimmung in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag fester
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Mittag im Aufwind
finanzen.net Handel in Zürich: SMI beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé tendiert am Vormittag fester
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI fällt zum Handelsstart
finanzen.net STOXX-Handel: STOXX 50 beginnt Montagssitzung mit Gewinnen
Dow Jones Press Release: Nestle: Nestlé appoints Antonia Wanner as Chief Communications and Sustainability Officer
Business Times Nestle India rejects allegations of infestation in its Maggi noodles
Business Times Nestle and Danone face fresh scrutiny over infant formula recalls
RTE.ie Nestle, Danone face scrutiny over infant formula recalls
Benzinga Nestlé - A Defensive Name With Pricing Power
Business Times Nestle rides out Iran war impact, seeks turnaround in China
Dow Jones Press Release: Nestle: Three-month sales 2026: -3-
Dow Jones Press Release: Nestle: Three-month sales 2026: -2-
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen