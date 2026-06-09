Netflix Aktie
Marktkap. 301,15 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 128 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie habe zuletzt unter KI-Sorgen gelitten, schrieb James Heaney am Dienstag. Er nannte nun einige Aspekte, die sie wieder in Gang bringen könnten. Dazu zählt insbesondere eine Verbesserung der durchschnittlichen Zeit, die Kunden den Dienst nutzten. Er geht davon aus, dass der Rückgang im ersten Halbjahr 2026 moderater ausfällt als noch im zweiten Halbjahr 2025./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Buy
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 110,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 81,41
|Abst. Kursziel*:
35,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 81,60
|Abst. Kursziel aktuell:
34,80%
|
Analyst Name:
James Heaney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 107,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
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|Netflix Kaufen
|DZ BANK
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|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.04.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.04.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.04.26
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|20.07.22
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
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|21.01.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital