Goldman Sachs Group Inc.

Nike Neutral

13:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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