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ISIN US6541061031

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Symbol NKE

Goldman Sachs Group Inc.

Nike Neutral

13:16 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 46,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 43,19		 Abst. Kursziel*:
6,51%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 42,64		 Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
Analyst Name:
Brooke Roach 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 55,88

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

13:16 Nike Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10.06.26 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11.05.26 Nike Outperform Bernstein Research
06.05.26 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.04.26 Nike Outperform Bernstein Research
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