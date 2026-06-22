Nike Aktie
Marktkap. 58,6 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 52 auf 46 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Branchendaten zeigten durchwachsene Trends im vierten Geschäftsquartal, schrieb Brooke Roach am Dienstag. Die Fußball-WM sei derweil ein Test der aufgefrischten Markenstrategie des Sportartikelkonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 46,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 43,19
|Abst. Kursziel*:
6,51%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 42,64
|Abst. Kursziel aktuell:
7,88%
|
Analyst Name:
Brooke Roach
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 55,88
*zum Zeitpunkt der Analyse
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