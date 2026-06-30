Nike Aktie
Marktkap. 53,87 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 47,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 41,05
|Abst. Kursziel*:
14,49%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 39,44
|Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
|
Analyst Name:
Matthew R. Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 54,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Bernstein Research
|21.04.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
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|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
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|Nike Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
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