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Nike Aktie

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Nike Neutral

10:16 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
34,73 EUR -1,33 EUR -3,68%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 47 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Resultate seien etwas besser als befürchtet ausgefallen, schrieb Matthew Boss am Mittwoch. Wie bei der Telefonkonferenz signalisiert worden sei, werde es aber noch Zeit brauchen, um die Nachfrage anzukurbeln und den Verbrauchern ein "frischeres Sortiment" zu präsentieren./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 23:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 47,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 41,05		 Abst. Kursziel*:
14,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 39,44		 Abst. Kursziel aktuell:
19,17%
Analyst Name:
Matthew R. Boss 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 54,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

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