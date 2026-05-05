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Marktkap. 65,6 Mrd. EUR

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Symbol NOKBF

JP Morgan Chase & Co.

Nokia Overweight

13:26 Uhr
Nokia Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
12,01 EUR 0,28 EUR 2,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia nach einem Gespräch mit Vorstandschef Justin Hotard im Rahmen einer hauseigenen Fachkonferenz in Boston auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Dies geht aus einer aktuellen Analyse von Sandeep Deshpande vom Mittwoch hervor./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 07:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nokia Overweight

Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
12,03 €		 Abst. Kursziel*:
-0,25%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
12,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,08%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,52 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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