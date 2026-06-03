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Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Neutral

12:26 Uhr
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
Novo Nordisk
36,87 EUR 0,50 EUR 1,36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 263 auf 305 dänische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Abnehmmittel Wegovy in Pillenform sei einer der rasantesten Marktstarts der Dekade gewesen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Schon in ihrem ersten Quartal habe sie 1,3 Millionen Verschreibungen erreicht und im zweiten nun noch einmal 1,1 Millionen innerhalb der ersten sechs Wochen. Damit habe sich die Wettbewerbsfähigkeit von Wegovy insgesamt klar verbessert. Quigley will die Dynamik genau im Auge behalten, denn sie könnte dazu führen, dass er auch die Aktie der Dänen optimistischer einschätzt./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 05:46 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
305,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
277,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

12:26 Novo Nordisk Neutral Goldman Sachs Group Inc.
29.05.26 Novo Nordisk Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
20.05.26 Novo Nordisk Hold Deutsche Bank AG
19.05.26 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
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