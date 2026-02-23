DAX 24.989 +0,0%ESt50 6.112 +0,0%MSCI World 4.514 -0,1%Top 10 Crypto 8,1840 -3,2%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.645 -2,0%Euro 1,1781 -0,1%Öl 71,40 -0,1%Gold 5.170 -1,1%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 149,54 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Neutral

11:56 Uhr
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Die ersten Ergebnisse seien zwar recht ermutigend, die Wirksamkeit müsse sich aber außerhalb Chinas bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zudem müsse sich die Verträglichkeit bestätigen, bevor sich der Markt ernsthaft mit dem potenziellen Wert des Mittels beschäftige./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
32,60 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
337,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

