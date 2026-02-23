Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 149,54 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach UBT251-Studiendaten aus China mit einem Kursziel von 250 Kronen auf "Neutral" belassen. Die ersten Ergebnisse seien zwar recht ermutigend, die Wirksamkeit müsse sich aber außerhalb Chinas bestätigen, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Zudem müsse sich die Verträglichkeit bestätigen, bevor sich der Markt ernsthaft mit dem potenziellen Wert des Mittels beschäftige./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 09:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
250,00 DKK
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
337,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novo Nordisk
|11:56
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:56
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:01
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|08:01
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Hold
|Deutsche Bank AG
|11:56
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.02.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.12.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.11.25
|Novo Nordisk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
