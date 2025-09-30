DAX 24.085 +0,9%ESt50 5.575 +0,8%Top 10 Crypto 16,13 +1,7%Dow 46.405 +0,0%Nas 22.641 -0,1%Bitcoin 99.837 +2,8%Euro 1,1745 +0,1%Öl 65,50 -2,3%Gold 3.876 +0,4%
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie

49,79 EUR +0,53 EUR +1,08 %
STU
58,66 USD -0,07 USD -0,11 %
BTT
Marktkap. 23,94 Mrd. EUR

KGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8

ISIN CA67077M1086

Symbol NTR

Jefferies & Company Inc.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

16:26 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Nutrien (Ex Potash Agrium)
49,79 EUR 0,53 EUR 1,08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen zum dritten Quartal des Düngemittelkonzerns von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends bei Kalium dürften sich weitgehend wie erwartet entwickelt haben, schrieb Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer saisonalen Nachfrageschwäche nach einer starken Nachfrage im späten zweiten Quartal./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 65,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 58,71		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 58,66		 Abst. Kursziel aktuell:
10,81%
Analyst Name:
Laurence Alexander 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 65,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)

16:26 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold Jefferies & Company Inc.
08.09.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform RBC Capital Markets
11.08.25 Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

