Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie
Marktkap. 23,94 Mrd. EURKGV 34,43 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DWB8
ISIN CA67077M1086
Symbol NTR
Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nutrien vor Zahlen zum dritten Quartal des Düngemittelkonzerns von 60 auf 65 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Trends bei Kalium dürften sich weitgehend wie erwartet entwickelt haben, schrieb Laurence Alexander in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte rechnet mit einer saisonalen Nachfrageschwäche nach einer starken Nachfrage im späten zweiten Quartal./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 09:10 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 65,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 58,71
|Abst. Kursziel*:
10,71%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 58,66
|Abst. Kursziel aktuell:
10,81%
|
Analyst Name:
Laurence Alexander
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 65,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nutrien (Ex Potash Agrium)
|16:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Outperform
|RBC Capital Markets
|09.05.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.08.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.24
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16.02.23
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Underperform
|Credit Suisse Group
|16:26
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG
|07.04.25
|Nutrien (Ex Potash Agrium) Neutral
|UBS AG