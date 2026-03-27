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Symbol OBCKF

Goldman Sachs Group Inc.

Ottobock Buy

08:46 Uhr
Ottobock Buy
Aktie in diesem Artikel
Ottobock
53,05 EUR 0,70 EUR 1,34%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton taxierte am Montag die Chancen der computergesteuerten Beinorthese C-Brace. Insgesamt ist er optimistisch für die branchenweit immer bedeutenderen mechatronischen Systeme des Prothetik-Spezialisten. Sein Schätzungen passte er aber auch an höhere Energiekosten an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 04:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,50 €		 Abst. Kursziel*:
75,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,42%
Analyst Name:
Richard Felton 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

08:46 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.03.26 Ottobock Buy UBS AG
23.03.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
19.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
18.02.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
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