Ottobock Aktie
Marktkap. 3,37 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 0,00%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton taxierte am Montag die Chancen der computergesteuerten Beinorthese C-Brace. Insgesamt ist er optimistisch für die branchenweit immer bedeutenderen mechatronischen Systeme des Prothetik-Spezialisten. Sein Schätzungen passte er aber auch an höhere Energiekosten an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 04:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
92,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,50 €
|Abst. Kursziel*:
75,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,42%
|
Analyst Name:
Richard Felton
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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