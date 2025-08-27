Jefferies & Company Inc.

Pernod Ricard Buy

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com