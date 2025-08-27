Pernod Ricard Aktie
Marktkap. 24,7 Mrd. EURKGV 21,68 Div. Rendite 3,71%
WKN 853373
ISIN FR0000120693
Symbol PDRDF
Pernod Ricard Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Pernod Ricard Buy
|Unternehmen:
Pernod Ricard S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
98,86 €
|Abst. Kursziel*:
21,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
104,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,83%
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
