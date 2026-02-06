DAX 24.986 -0,1%ESt50 6.050 -0,2%MSCI World 4.581 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.211 -0,1%Bitcoin 58.438 -0,8%Euro 1,1906 -0,1%Öl 68,82 -0,5%Gold 5.018 -0,8%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Der Umsatz des Medizintechnikkonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:23 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
26,35 €		 Abst. Kursziel*:
-25,62%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
27,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-28,91%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

