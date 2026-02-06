Philips Aktie
Marktkap. 23,56 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Der Umsatz des Medizintechnikkonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Philips Neutral
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
19,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,35 €
|Abst. Kursziel*:
-25,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
27,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-28,91%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|12:16
|Philips Buy
|UBS AG
|11:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|12:16
|Philips Buy
|UBS AG
|11:21
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|10:41
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:06
|Philips Overweight
|Barclays Capital
