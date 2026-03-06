Porsche vz. Aktie
Marktkap. 32,88 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Porsche vz. Hold
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
37,25 €
|Abst. Kursziel*:
20,81%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
37,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
