Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Porsche vz. Aktie

37,03 EUR -0,87 EUR -2,30 %
STU
Marktkap. 32,88 Mrd. EUR

KGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911

ISIN DE000PAG9113

Symbol DRPRF

Jefferies & Company Inc.

Porsche vz Hold

12:16 Uhr
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
37,03 EUR -0,87 EUR -2,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Porsche AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Er gehe vor den am 11. März anstehenden Geschäftszahlen davon aus, dass Michael Leiters als neuer Chef die aktuelle Strategie des Sportwagenbauers hinterfragen wird, schrieb Philippe Houchois in einer Einschätzung vom Sonntag. Der Experte erwartet, dass Leiters einen Kompromiss zwischen Wachstum sowie der Notwendigkeit der Elektrifizierung zur Einhaltung der CO2-Vorgaben innerhalb des Volkswagen-Konzerns finden wird.rob/gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2026 / 17:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Hold

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
37,25 €		 Abst. Kursziel*:
20,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
37,03 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,52%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

12:16 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
25.02.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
21.01.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz fällt am Nachmittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX notiert nachmittags im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
finanzen.net Porsche vz Aktie News: Porsche vz gewinnt am Freitagvormittag
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Minus
EQS Group EQS-News: Porsche appoints new Head of Design: Tobias Sühlmann succeeds Michael Mauer
EQS Group Porsche delivers 279,449 sports cars to customers in 2025
EQS Group EQS-AFR: Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: 911 GT3 90 F. A. Porsche: collector's car in honour of the visionary designer
EQS Group EQS-News: Porsche Leipzig plant receives Automotive Lean Production Award
EQS Group EQS-News: A technological milestone for Porsche as the Cayenne goes electric
EQS Group EQS-News: First digitally, then in Dubai: double premiere for the Cayenne Electric
EQS Group EQS-News: Porsche Opens First Integrated R&D Hub Outside Germany in Shanghai
