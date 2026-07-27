Bernstein Research

Porsche vz Market-Perform

15:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die

Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem

Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der

Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch

vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien im Quartal um 18 Prozent

zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg

des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne

von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

finden Sie unter http://web.dpa-

afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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