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Marktkap. 808,42 Mio. EUR

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WKN 746100

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ISIN DE0007461006

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Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

13:31 Uhr
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
PVA TePla AG
41,06 EUR 3,32 EUR 8,80%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse sprach am Donnerstagmorgen von einem "gewaltigen Auftragseingang" des Spezialisten für Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie. Hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebitda) seien die Erwartungen aber einmal mehr verfehlt worden. Der Quartalsbericht sei im Gesamtbild durchwachsen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG

Zusammenfassung: PVA TePla Buy

Unternehmen:
PVA TePla AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,40 €		 Abst. Kursziel*:
27,74%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
41,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,76%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PVA TePla AG

13:31 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
27.03.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
25.03.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
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