Jefferies & Company Inc.

PVA TePla Buy

13:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse sprach am Donnerstagmorgen von einem "gewaltigen Auftragseingang" des Spezialisten für Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie. Hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebitda) seien die Erwartungen aber einmal mehr verfehlt worden. Der Quartalsbericht sei im Gesamtbild durchwachsen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PVA TePla AG