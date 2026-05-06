PVA TePla Aktie
Marktkap. 808,42 Mio. EURKGV 61,67 Div. Rendite 0,00%
WKN 746100
ISIN DE0007461006
Symbol TPLKF
PVA TePla Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Constantin Hesse sprach am Donnerstagmorgen von einem "gewaltigen Auftragseingang" des Spezialisten für Inspektionssysteme für die Halbleiterindustrie. Hinsichtlich des Umsatzes und des operativen Gewinns (Ebitda) seien die Erwartungen aber einmal mehr verfehlt worden. Der Quartalsbericht sei im Gesamtbild durchwachsen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PVA TePla AG
Zusammenfassung: PVA TePla Buy
|Unternehmen:
PVA TePla AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,40 €
|Abst. Kursziel*:
27,74%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
41,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-14,76%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PVA TePla AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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