Rio Tinto Aktie
Marktkap. 130,08 Mrd. EURKGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Bergbaukonzern entsprechend an. Bis 2025 hätten die Bereiche Kupfer und Aluminium nicht durchgehend eine Rendite in Höhe der Kapitalkosten erzielt, doch die Produktivitäts- und Kosteneinsparungsstrategie des Unternehmens seit 2020 habe dazu beigetragen, die Wertschöpfung in allen Geschäftsbereichen zu verbessern ? verstärkt durch höhere Metallpreise./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
81,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
84,15 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,70 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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