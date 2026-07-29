DAX 25.642 +0,7%ESt50 6.353 +1,7%MSCI World 4.804 +1,3%Top 10 Crypto 8,3945 +1,6%Nas 25.038 +2,4%Bitcoin 56.248 +0,9%Euro 1,1510 +0,5%Öl 89,84 -1,0%Gold 4.106 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 adidas A1EWWW SAP 716460 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BASF BASF11 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Bilanzflut: DAX fester -- Wall Street im Plus -- BMW mit Gewinnrückgang -- adidas-Ergebnisentwicklung ausgebremst -- Microsoft überzeugt -- SpaceX, Meta, NVIDIA, AMD, Micron, Robinhood, T3 im Fokus
Top News
BMW-Aktie stabil: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet BMW-Aktie stabil: Gewinnrückgang im zweiten Quartal - schwaches China-Geschäft belastet
adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht adidas-Aktie verliert zweistellig: Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung - Umsatzprognose erhöht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rio Tinto Aktie

Kaufen
Verkaufen
Rio Tinto Aktien-Sparplan
84,50 EUR +2,56 EUR +3,12 %
STU
77,78 CHF +2,59 CHF +3,44 %
BRX
finanzen.net zero
Rio Tinto jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 130,08 Mrd. EUR

KGV 12,87 Div. Rendite 5,02%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852147

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007188757

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Neutral

14:01 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
84,50 EUR 2,56 EUR 3,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto anlässlich der jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen von 8200 auf 8100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Dominic O'Kane passte in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung seine Schätzungen für den Bergbaukonzern entsprechend an. Bis 2025 hätten die Bereiche Kupfer und Aluminium nicht durchgehend eine Rendite in Höhe der Kapitalkosten erzielt, doch die Produktivitäts- und Kosteneinsparungsstrategie des Unternehmens seit 2020 habe dazu beigetragen, die Wertschöpfung in allen Geschäftsbereichen zu verbessern ? verstärkt durch höhere Metallpreise./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:54 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
81,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
84,15 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:01 Rio Tinto Neutral UBS AG
14:01 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:11 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
29.07.26 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Rio Tinto plc

dpa-afx Kupferpreis hilft Rio Tinto-Aktie gesucht: Gewinn deutlich gesteigert Rio Tinto-Aktie gesucht: Gewinn deutlich gesteigert
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 am Mittag steigen
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags mit Kursplus
finanzen.net Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Start des Donnerstagshandels freundlich
finanzen.net Börse London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 notiert letztendlich im Minus
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 verliert
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
EQS Group Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: Rio Tinto plc and Rio Tinto Limited
RSS Feed
Rio Tinto plc zu myNews hinzufügen