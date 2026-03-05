Roche Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 349 Franken auf "Neutral" belassen. In der Phase-II-Studien des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide sei die Gewichtsreduktion geringer gewesen als gedacht, das Präparat sei allerdings besser vertragen worden, schrieb James Quigley am Freitag. Nun müsse man sich in besondere die Dosis anschauen. Quigley rechnet am Freitag mit schwächelnden Roche-Aktien./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
