DAX 25.194 +0,1%ESt50 6.188 +0,2%MSCI World 4.583 +0,1%Top 10 Crypto 8,8815 +1,8%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 58.049 +0,9%Euro 1,1797 -0,1%Öl 70,14 -1,2%Gold 5.183 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Allianz 840400 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Nordex A0D655 Infineon 623100 Amazon 906866 PayPal A14R7U Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- HENSOLDT: Auftragsrekord -- DroneShield, AIXTRON, freenet, C3.ai, Snowflake, Salesforce, NEL, Cavendish im Fokus
Top News
Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren Schneider Electric-Aktie rückt vor: Technologiekonzern profitiert von hoher Nachfrage nach Rechenzentren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rolls-Royce Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
15,98 EUR +0,48 EUR +3,10 %
STU
13,77 GBP +0,67 GBP +5,10 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 126,54 Mrd. EUR

KGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A1H81L

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00B63H8491

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RYCEF

JP Morgan Chase & Co.

Rolls-Royce Overweight

10:51 Uhr
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
15,98 EUR 0,48 EUR 3,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1320 Pence auf "Overweight" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebita) und der Free Cashflow als auch die Prognosen für 2026 lägen leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Triebwerkherstellers könnten in der Folge deutlich zulegen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
13,20 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
13,83 £		 Abst. Kursziel*:
-4,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
13,77 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,19 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

10:51 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Rolls-Royce Buy UBS AG
17.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

dpa-afx Krise vorbei? Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen Rolls-Royce-Aktie erreicht Rekordhoch nach erhöhten Mittelfristzielen
finanzen.net Freundlicher Handel: FTSE 100 zum Start fester
finanzen.net Kaum Veränderungen: STOXX 50 zum Start kaum verändert
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce gewinnt am Vormittag kräftig
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce zeigt sich am Nachmittag freundlich
finanzen.net Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag gesucht
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsstart stärker
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus
finanzen.net Pluszeichen in London: Anleger lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen
Financial Times Rolls-Royce announces buyback of up to £9bn as profits jump 40%
Financial Times Rolls-Royce announces buyback of up to £9bn as profits jump 40%
Financial Times Rolls-Royce propels the case for thoughtful subsidies
Financial Times Rolls-Royce urges UK to commit to subsidies for £3bn engine project
Business Times Rolls-Royce to return as much as £1.5 billion to shareholders in buyback: report
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
Business Times Rolls-Royce admits Thai Airways shortfall, plots aggressive regional comeback
Business Times Rolls-Royce defends pricing after airlines bash engine industry
RSS Feed
Rolls-Royce Plc zu myNews hinzufügen