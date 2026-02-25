Rolls-Royce Aktie
Marktkap. 126,54 Mrd. EURKGV 18,92 Div. Rendite 1,06%
WKN A1H81L
ISIN GB00B63H8491
Symbol RYCEF
Rolls-Royce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1320 Pence auf "Overweight" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebita) und der Free Cashflow als auch die Prognosen für 2026 lägen leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Triebwerkherstellers könnten in der Folge deutlich zulegen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:37 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Rolls-Royce Overweight
|Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,20 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
13,83 £
|Abst. Kursziel*:
-4,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
13,77 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,19 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rolls-Royce Plc
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:51
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|Rolls-Royce Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Rolls-Royce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Rolls-Royce Outperform
|RBC Capital Markets
|27.02.25
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.24
|Rolls-Royce Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.23
|Rolls-Royce Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|06.01.26
|Rolls-Royce Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Rolls-Royce Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.23
|Rolls-Royce Neutral
|JP Morgan Chase & Co.