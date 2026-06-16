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Jefferies & Company Inc.

RWE Buy

10:11 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
54,52 EUR -0,26 EUR -0,47%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ahmed Farman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

10:11 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
11.06.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
11.06.26 RWE Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.06.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
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