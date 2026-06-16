RWE Aktie
Marktkap. 41,79 Mrd. EURKGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN 703712
ISIN DE0007037129
Symbol RWNFF
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" belassen. Ahmed Farman geht davon aus, dass Orsted und RWE die Hauptnutznießer der bevorstehenden europäischen Offshore-Ausschreibungen sein werden. Dies schrieb er in einer Einschätzung vom Dienstagabend./ajx/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 17:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RWE Buy
|Unternehmen:
RWE AG St.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
54,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ahmed Farman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RWE AG St.
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|10:11
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.06.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.21
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.20
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|29.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research