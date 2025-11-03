Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 30 auf 30,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts solide Preissignale und starke mittelfristige Aussichten./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 22:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Analysen zu Ryanair
|08:11
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
