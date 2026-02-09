SAFRAN Aktie
Marktkap. 126,18 Mrd. EURDiv. Rendite 1,37%
WKN 924781
ISIN FR0000073272
Symbol SAFRF
SAFRAN Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Safran mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sam Burgess hob am Freitag nach den Zahlen des Rüstungskonzerns den freien Finanzmittelfluss positiv hervor - sowohl für 2025 als auch den starken Ausblick auf 2026./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 07:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
Zusammenfassung: SAFRAN Buy
|Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
340,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
328,60 €
|Abst. Kursziel*:
3,47%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
329,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,25%
|
Analyst Name:
Sam Burgess
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
351,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAFRAN S.A.
|09:41
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:11
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|30.01.26
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
